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Kartepeli Kocaelisporlulardan teşekkür

Kartepe Gençlik Gelişim Hodrimeydan Derneği kahvaltılı birlik-beraberlik toplantısında bir araya geldi.
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Kartepe Gençlik Gelişim Hodrimeydan Derneği kahvaltılı birlik-beraberlik toplantısında bir araya geldi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ve Kocaelisporlu yöneticilerinden de katıldığı kahvaltıda birlik ve beraberlik mesajlarını verildi.

 ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerindeki bir restoranda gerçekkelen buluşmanın ardından Kartepe Gençlik Gelişim Hodrimeydan Derneği Başkanı Serbülent Sandıkçıoğlu, başkanvekilliğini de Ensar Efe ve dernek yönetim kurulu kendilerine yalnız bırakmayan Kocaelisporlu kurmaylara ve Yeşil Siyahlı taraftarlara teşekkür ederek bu tür etkinlikleri dernek olarak düzenlenemeye devam edeceklerini belirtti.

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