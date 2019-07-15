Salih yuvada kaldı

Darıca Gençlerbirliği’nde çok zor süreçte takımda kalarak formasını terleten Salih Seyis ile yeniden anlaşmaya varıldı.
GÜLEN TEŞEKKÜR ETTİ
Darıca Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncularından olan Salih Seyis ile 1+1 sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkanımız Arif Gülen yaptığı açıklamada ''Salih, Darıca Gençlerbirliği'mizin önemli oyuncularından biri. Kendisi ile yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Güzel ve iddialı bir kadro kuruyoruz. Taraftarlarımıza iyi bir takım izleteceğiz. Bizlere güvenen herkese çok teşekkür ederim'' dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz