Ersin İlhan’dan Balkan ikinciliği geldi

İstanbul’da yapılan U-18 Balkan Şampiyonası’nda 110 metre engelli branşında yarışan Ersin İlhan 14.08 ile kişisel en iyi derecesini koşarak ikinci oldu.Başarılı sporcu “Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’a,Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’a, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ferhat Yüksel’e ve bundan önceki dönemlerde üzerimde emeği olan tüm antrenörlerimeteşekkür ederim” dedi.