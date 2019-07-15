İstanbul’da yapılan U-18 Balkan Şampiyonası’nda 110 metre engelli branşında yarışan Ersin İlhan 14.08 ile kişisel en iyi derecesini koşarak ikinci oldu.Başarılı sporcu “Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’a,Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar’a, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ferhat Yüksel’e ve bundan önceki dönemlerde üzerimde emeği olan tüm antrenörlerimeteşekkür ederim” dedi.
Dün 18:00 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 16:55 TSİ
Ersin İlhan’dan Balkan ikinciliği geldi
İstanbul’da yapılan U-18 Balkan Şampiyonası’nda 110 metre engelli branşında yarışan Ersin İlhan 14.08 ile kişisel en iyi derecesini koşarak ikinci oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz