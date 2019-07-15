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Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı

Derince'de sinir krizi geçirdiği öğrenilen genç bir kadın, kendisini D-100 Kara yolu üzerinde yer alan Fırat Yılmaz Çakıroğlu üst geçitinden aşağı attı

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Derince’de D-100 Kara yolu üzerinde yer alan Fırat Yılmaz Çakıroğlu üst geçidine tırmanan genç bir kadın kendisini aşağıya attı. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgi ve iddialara göre sinir krizi geçiren R.A. adlı genç kadın, üst geçide tırmanarak intihar edeceğini söyledi. İtfaiye ve polis üst geçit altında önlem almaya başlarken, genç kadın kendisini aşağıya bıraktı. 112 sağlık ekipleri yere düşen genç kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan belinde ve ayağında kırık oluşan R.A. nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

 

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Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Arabulucu yetkili kişilerle bu olaylara müdahele ediliyordur inşallah!

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 19:25
01

Rambo - kadın mı iyi bakın bakalım

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 17:58

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