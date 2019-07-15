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Banyoda düşen genç hayatını kaybetti

Körfez'de ikamet ettiği banyoya duş almak için giren 19 yaşındaki genç, ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti

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Olay bugün Körfez'de meydana geldi. Fatih Mahallesi’nde yaşayan Kürşat Ay isimli 19 yaşıdaki genç banyoya girdiği sırada ayağının kayması sonucu düşerek kafasını küvete vurdu. Banyodan gelen sesi duyan aile üyeleri, koşarak çocuklarının yanına gitti. Oğullarının yerde acı içinde yattığını gören aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Kürşat Ay, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Ay'ın cenazesiFatih Camii’nde kılınan öğle namazı sonrasında Nene hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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