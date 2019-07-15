Olay bugün Körfez'de meydana geldi. Fatih Mahallesi’nde yaşayan Kürşat Ay isimli 19 yaşıdaki genç banyoya girdiği sırada ayağının kayması sonucu düşerek kafasını küvete vurdu. Banyodan gelen sesi duyan aile üyeleri, koşarak çocuklarının yanına gitti. Oğullarının yerde acı içinde yattığını gören aile, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Kürşat Ay, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Ay'ın cenazesiFatih Camii’nde kılınan öğle namazı sonrasında Nene hatun Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Banyoda düşen genç hayatını kaybetti
Körfez'de ikamet ettiği banyoya duş almak için giren 19 yaşındaki genç, ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz