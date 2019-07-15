Makamdan kalkan başkanlar şimdi ne yapıyor?

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP “değişim” dedi ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım haricindeki tüm Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını değiştirdi. İktidar, ilimizde sadece İzmit’i kaybetti. Mart seçimleri üzerinden 4 ay geçti. Yeni başkanlar makamlarına alıştı, ekiplerini oluşturdu ve proje üretmeye koyuldu. Peki eski başkanlar ne yapıyor?

AKP İL BAŞKANI

MEHMET ELLİBEŞ

Tamamı AKP’li olan eski belediye başkanlarından iki isim geldikleri nokta ve aldıkları görevler itibarıyla dikkat çekiyor. Bu isimler Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise Kartepe eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez… Bu isimlerden Ellibeş, genel merkez tarafından AKP İl Başkanı olarak atandı.

KOCAELİSPOR BAŞKANI

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ

Üzülmez ise yapılan son kongre ile Kocaelispor Kulübü başkanlığına seçildi. İktidar partisinin belediye başkanlığı koltuğundan kalkıp, sıradan bir hayata alışmaya devam eden başkanlar gazetemize neler yaptıklarını ve bundan sonra neler yapacaklarını anlattı Selin BECER

Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu:

“Başımı ağrıtacak

bir işle uğraşmıyorum”

“Kendimize göre işlerimiz var. Bol bol dinleniyorum. Özel olarak başımı ağrıtacak hiçbir işle uğraşmıyorum. Kendi halimde yaşıyorum. Bağım var, bahçem var onlarla ilgileniyorum. Köyde emeklilik hayatımı yaşıyorum. Yuvacık’ta, doğup büyüdüğüm yerde emeklilik hayatımın keyfini çıkartıyorum.”

Gölcük eski Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş:

“Her ne kadar ‘Artık torun seveceğim diyerek belediye başkanlığını bıraktıysam da böyle olmadı. AK Parti İl Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Zaten devletten emekliyim, daha önce devlet memuruydum. Siyasete aktif olarak devam ediyorum. AK Parti Kocaeli Teşkilatları’na karşı önemli bir sorumluluk üzerimize aldık.”

Kartepe eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez:

“Kentin en büyük

markasının başkanıyım”

“31 Mart’tan sonra 3 ay boyunca dinlenme imkanı buldum. Sonrasında ise bu şehrin en büyük markası olan Kocaelispor’a başkan seçildim. Diğer yandan da kendi işlerimi çocuklarıma devretmiştim. Ufak tefek işlerle uğraşıyorum. Belediye başkanıyken daha yoğundum, şimdi biraz daha rahatım. Aktif olan hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum.”

İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan:

“Çocuklarımla

vakit geçiriyorum”

“Gebze Konak Hastanesi’nde genel koordinatörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Hayatımdan gayet memnunum, günüm güzel geçiyor. Sağlık yöneticiliği benim en iyi yaptığım işlerden biri. Güzel bir hastanemiz var. Bir yandan yurt dışından hastaları getirmeye çalışıyoruz, bir yandan da şehrimizin insanlarına kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Onun dışında ailemle, çocuklarımla vakit geçiriyorum. Tabi başkanlık görevi kutsal bir görevdi. O görevi layıkıyla yaptım ve zamanı geldiğinde kendi isteğimle ayrılmayı bildim. 10 yıl dolu dolu belediye başkanlığı yaptım. Hak ve hukuk içinde görevimi yaptığım için huzur içindeyim.”

Kandıra eski Belediye Başkanı Ünal Köken:

“İSU’ya geri döneceğim”

“Belediye başkanı seçilmeden önce de İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyordum. İSU’ya dilekçemi verdim, tekrar bu kurumda çalışmaya devam edeceğim. Siyaset nasip kısmet meselesidir. Şu anki durumda bulunduğum konumda hayatıma devam ediyorum. Aileme, kendime, dostlarıma daha fazla vakit ayırabiliyorum. Normal yaşantıma geri döndüm.”

Derince eski Belediyesi Başkanı Ali Haydar Bulut:

“Partideki kişilere

kırgınlığım var”

“Dinleniyoruz. Çocuklarla, ailemle bol bol vakit geçiriyorum. Halimden çok memnunum. İşimiz telaşlıydı, o meşakkati geride bıraktık. Daha sakin bir şekilde hayatımı sürdürüyorum. Tabi ilerleyen dönemlerde neler olur bilemiyorum. Şu an bir işte çalışmıyorum, belli bir birikimim vardı. Tabi bu hep böyle sürecek değil. Zaten ben mühendisim, emekli olmazsam bir yerde çalışırız, emekli olursam da emekliliğimin tadını çıkartırım. Partiye karşı bir kırgınlığım yok, ama partideki bazı kişilere karşı kırgınlıklarım var.”

Körfez eski Belediye Başkanı İsmail Baran:

“1-2 ay daha dinleneceğim”

“Şimdilik dinleniyoruz, ne yapacağımız konusunda henüz bir karar vermedik. Siyasetten kopmadık. Bizim çizgimiz de yolumuz da belli. Durmak yok, yola devam diyoruz. Siyaseten bir görev olur veya olmaz, henüz belli değil. Bizde görev istenmez verilir. Eğer görev verilirse elbette davamıza göre hareket ederiz. Ancak 1-2 ay daha dinleneceğim. Ondan sonra idari bir pozisyonda bu belediye olur veya özel sektör olur çalışacağız.”

Darıca eski Belediye Başkanı Şükrü Karabacak:

“Siyasette yeniden

yer almak istiyorum”

“Seçimlerden sonra umreye gittim, geldim. Şu anda dinleniyorum, bir işim yok, çalışmıyorum. Siyaseti yakından takip etmeye devam ediyorum. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekliyim. Bu saatten sonra bir iş kurar mıyım bilmiyorum. Siyasetten kopmak olmaz, içinde yer almak istiyorum. Siyasi olarak partimizin ve genel başkanımızın her zaman emrinde ve hizmetindeyim.”

Dilovası eski Belediye Başkanı Ali Toltar:

“Akademik tezimi

hazırlıyorum”

“Akademik çalışmalarımı sürdürüyorum. Mesleki olarak doktora çalışmalarım var. Yeterlilik sınavlarına girdim. İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine tezimi hazırlıyorum, derslerimi verdim. Bir yandan da hala siyasetin içindeyim, siyasetten hiç kopmadım. Partimizin ve genel başkanımızın her zaman emrindeyim. Bizde görev istenmez, verilir. Yeniden görev verilirse halkımızın yararına görev yapmak isterim.”

Gebze eski Belediye Başkanı Adnan Köşker:

“SİYASETTE BİR

kırgınlığımız yok”

“Kendi işimize devam ediyoruz. Zaten sanayiciyim, çelik halat işi yapmaya devam ediyorum. Yoğunluğumuz eskisi kadar yok. Kendi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siyasetten kopmuş değiliz. Bir kırgınlığımız yok. Siyasette de yine çalışmalar yapıyoruz.”

Çayırova eski Belediye Başkanı Şevki Demirci:

“Kızgın ve kırgın

olduklarım var”

“Kendi işim var, petrol işi yapıyorum, onunla uğraşıyorum. Yine sahada vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Şimdi eskiye göre biraz daha rahatız. Aday gösterilmemek beklemediğimiz bir şeydi, ama partimizin kararıydı, o yüzden saygı duyuyoruz. En çok yatırımı yapan ve tek borçsuz belediyeydik. Çayırova’da kızgın ve kırgın olduğum insanlar var.”

Başiskele eski Belediyesi Başkanı Hüseyin Ayaz:

“Şu an dinleniyorum”

“Şimdilik bir şey yapmıyorum, sadece dinleniyorum. Ancak planlama aşamasında olduğum bir çalışmam var.”