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Hürriyet’ten 15 Temmuz lokması

İzmit Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma dağıtarak 15 Temmuz şehitlerini anan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü’nde dün sabah saatlerinde kent protokolü ile birlikte Bağçeşme Şehitliği ziyaretinin ardından farklı etkinlik düzenledi. Hürriyet, belediye hizmet binası önünde şehitlerimiz için vatandaşlara lokma dağıttı. Ayrıca lokma dağıtımının yanı sıra İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar belediye önünde sergilendi.

 İYİ PARTİ’LİLER DE KATILDI

Lokma dağıtımı ve sergide Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP İzmit İlçe Başkan Vekili Dalistan Filiz ve meclis üyeleri hazır bulundu.

 “SAYGIYLA ANIYORUZ”

Etkinlik sırasında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Dün 18:10 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

Kibarcik - teneke bek sen öz kardeşine babana sılahdogrultacaksınsıkacanmermıyı lan yunan gavurumukarsındakı bee merhametsız ogeb erelenlerın alayı sakardadır veselam

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 23:41
01

Erol Demirbek - 15 temmuz benim için milli faciadır TÜRKÜM, suçsuz, rütbesiz, habersiz, silahsız ana kuzusu mehmetçiklerimiz canilerce boğazlarının kesilmesi benim için ancak FACİADIR .

Yanıtla . 1Beğen 15 Temmuz 18:44

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