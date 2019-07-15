KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:“Demokrasi varsa hepimiz varız”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklama ile kalkışmaya karşı direnirken canlarını veren şehitlerimizi andı. Zeytinoğlu açıklamasında, “Milletimiz bu alçakça saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir; gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz...” dedi.

“İŞ DÜNYASI ÜLKEYE SAHİP ÇIKTIK”

Darbe heveslilerine milli direnişle set çekildiğini kaydeden Zeytinoğlu, “FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Bizler Atatürk’ün “Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini şiar edindik. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız” diye konuştu.