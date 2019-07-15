“Yüzyılın ihanetini asla unutmayacağız”

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da yapılan yazılı bir açıklama ile 15 Temmuz darbe girişimini “Yüzyılın ihaneti” olarak nitelendirdi. Bu özel günü unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Ersoy, konu hakkında yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“UNUTTURMAYACAĞIZ”

“Hak-İş Konfederasyonu olarak bu tarihte yerimizi devletimiz ve milletimizden yana belirledik. O gece ülkeyi ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı milletimiz tek yürek oldu. Yüzyılın ihanet hareketi olan FETÖ mensubu hainlerce gerçekleştirilen kalkışmaya en başından itibaren karşı duran konfederasyonumuz ve Hizmet-İş Sendikamız, bu girişimi unutmayacak ve unutturmayacaktır.”