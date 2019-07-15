Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplam Hürriyet 15 Temmuz programını terketti. Üç yıl önce bu akşam Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir darbe girşimiyle karşı karşıya kaldı. Milletin silahını millete doğrultan FETÖ’nün hain destekçileri, halkın direnişiyle karşı karşıya kaldı. Verilen 251 şehit ve binlerce gazi sayesinde Türkiye darbeye geçit vermedi.15 Temmuz tüm Türkıye'de olduğu gıbı kentımızded de anıldı. Izmıt Mıllı Irada Meydanı'nda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlandı. Erdoğan’ın CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde sözler sarf etmesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alanı terk etti.

ÇAKAR DA GİTTİ



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da eşlik etti. Böylece tüm CHP’liler Erdoğan’ın konuşmasından sonra alanı terk etti. Selin BECER