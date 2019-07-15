Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplam Hürriyet 15 Temmuz programını terketti. Üç yıl önce bu akşam Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir darbe girşimiyle karşı karşıya kaldı. Milletin silahını millete doğrultan FETÖ’nün hain destekçileri, halkın direnişiyle karşı karşıya kaldı. Verilen 251 şehit ve binlerce gazi sayesinde Türkiye darbeye geçit vermedi.15 Temmuz tüm Türkıye'de olduğu gıbı kentımızded de anıldı. Izmıt Mıllı Irada Meydanı'nda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlandı. Erdoğan’ın CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde sözler sarf etmesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alanı terk etti.
ÇAKAR DA GİTTİ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da eşlik etti. Böylece tüm CHP’liler Erdoğan’ın konuşmasından sonra alanı terk etti. Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(13 )
Vay Izmit Haline - Baskan sen bu gazla buyuksehire aday olda ordan dogru mahalleye git 5 yil hizmet et birak bu trip islerini senin genel baskanin bile adami gorunce titriyor insanlara kendini guldurme
Ayhan - darbe gecesi belediye baskaninin ev8nde koltukta kahvesini icerek.neti bekliyordu.basarili ols7nda goreve ben hazirim tablosumu veriyordu.buna cevap verin ey chpkk
Esmer -
Abdurrahman çoban - Şunu gönül rahatlığıyla söylerim...
DEVLET ADELET ÜSTÜNE İNŞA EDİLİR ..
AKP GENEL BASKANİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN
Bu hain darbe girişimi ni de kendi lehine alenen çevirmesi ve böyle kutsal bir gecede de CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINI CANLI YAYIN ARACIĞIYLA ELEŞTİRMESİ VEYA KÖTÜLE MESİ HİC ETİ BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİR..,
OLMAMASI GEREKİR NİTEKİM BÜTÜN FARKLI GÖRÜŞ KİTLELER İ ( KİM OLURSA OLSUN ) SOKAĞA İNMİŞTİR.. UNUTMAMALIYIZ Kİ CANLİ YAYINDAN ÇAĞRI YAPTIĞI SAGATLER DE BÜTÜN PARTİ BAŞKANLARI SOKAKTA İDİ... ELİ BELİNDE HAİN ARIYORDU ...
AKP GENEL BAŞKANI O SAGATLER UÇAĞI İLE İL İL GEZİYORDU...
SON OLARAK SUNU SOYLEMEK İSTİYORUM ..
HAK OLAN DAVADA ZAFER MUHAKKAKTIR..
FATMA KAPLAN HÜRRİYET HANİM DA HANIM AĞALAR GİBİ. GEREKTİĞİNİ YAPMAKTADİR ...
Vatansever - EVET kılıçdaroğlu bir belediye başkanının evinde koltukta otururken inmişti sokağa. Güldürmeyin insanı
Ankaralı - Fetöyle yatıp kalkanlar ,orduya birlikte kumpas kuranlar .Ne istediyse verdik diyenler önce kendini sorgulamalı
Fatih Aydın - Fatma kaplan başarısız CHP siyasilere ders veriyor yürü başkanım arkandayım...
Amele - ALLAH tüm şehitlerimize rahmet eylesin.bu 15 temmuz gecesi darbeye teşebbüs eden üst düzey askeri personele bakıyorsun,ne askere benziyor nede palyaçoya.resmen soytarı.bunlar nasıl asker olmuş,nasıl rütbe almışlar,bunları bu mekânlara ve bu rütbelere kimler taşımış.ilk önce bu ekip bulunmalı ve hesap sorulmalı.FETÖ denen hainde salya sümük ağlayarak,peygamber efendimizin hayatından,hz ömerden ve sahabeden örnekler veriyordu.Asil TÜRK milleti her zaman uyanık ve cesur olmalı.her gördüğü sakallıyı dedesi zannetmemeli.
Erol Demirbek - normal davranmış. birlik beraberlik isteyen kişi parti liderlerine laf söylememeli , orada bulunmaya devam etse idi eleştrileri onaylamış gibi olurdu
Ayhan - bugun mecliste sehitler anilacakken chp nasil bir tavir sergiledi.sehitlerimi andı.yoksa feto akp iliskisimi yaratip siyaset yapmaya geldi.
El Muzaffer Daima - bugun meclisi sabote edip,15 temmuz u cirkef pis siyasetine alet eden engin ve onun bir ust akli Kılıçdaroğlu Türkiye ittifakıni bozmustur. Samsun'da verilen o birlik pozunda verdigi sözü tutacagina zaten inanmadik Kılıçdaroğlu nun.
Dr. Can - Aferin bu kadına. Yürü bacım kim tutar alayına gider
Ersoy Kandemir - Şöyle birgünde bile siyaset konuşulması hoş değil madem siyaset konuşacaklar Akpnin içinde fettullaha çanak tutan bakanları milletvekillerini araştırma önergelerine Akpnin niye ret verdiklerini Arınç gibi birini nasıl Cumhurbaşkanlığında çalıştırdıklarını açıklasalardı!
Erol - Bunlar kendileri calıp kendileri oynamaya alışkinlar..15 temmuzun suc ortakları olan da bunlar..15 temmuzda mağdur edebiyati yapan da bunlar...ama bu halka az bile yapıyorlar..bunlara oy verenlerde azıcik beyin olsa sorgularlar birdaha oy vermezler bunlara..
Ben chp li deyilim ama akp sayesinde ilk secimde chp ye oy vereceyim...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.