Hürrıyet'e onlar da destek verdı

Barış - temmuz darbe girişimini lanetliyorum fatma hürriyet haklı bu ülke sadece akp ayaklanmadı en çok fetoya kim destek verdiyse onun Allah belasını versin 15 temmuz birlik berberlik diyor muhalefeti eleştiriyor siyaset yeri değil orası cumurbaşkanım.. fatma hürriyet haklı iyi yaptı Fatma hanım siyaset 15 temmuz olmaz