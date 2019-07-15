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Hürrıyet'e onlar da destek verdı

Izmıt'tekı 15 Temmuz anmalarında konuşması perdeden yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğa'ın CHP lıder Kemal Kılıçdaroğlu aleyhınde sözler sarf etmesıne tepkı olarak alanı terk eden Izmıt Beledıye Başkanı Fatma Kaplan Hurrıyet'e IYI Partı cephesınden de destek geldı.

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Izmıt'te 15 Temmuz anmaları sırasında konuşması yayınlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhınde söz söylemesı nedenıyle alanı terk eden Izmıt Beledıye Başkanı Fatma Kaplan Hurrıyet'e, IYI Partı Il Başkanı Şanbaz Yıldız ıle ılçe başkanı Pelın Coştur Fılız de eşlık ettı. 

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Yorumlar

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Barış - temmuz darbe girişimini lanetliyorum fatma hürriyet haklı bu ülke sadece akp ayaklanmadı en çok fetoya kim destek verdiyse onun Allah belasını versin 15 temmuz birlik berberlik diyor muhalefeti eleştiriyor siyaset yeri değil orası cumurbaşkanım.. fatma hürriyet haklı iyi yaptı Fatma hanım siyaset 15 temmuz olmaz

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