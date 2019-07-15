Izmıt Beledıye Başkanı Fatma Kaplan Hurrıyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın, partısının genel başkanı hakkındakı sözlerınden sonra 15 Temmuz programını terk ettı. Başkan Hurrıyet'ın programı terk etmesı protokol uyelerınde şaşkınlık yaratmazken, vatandaşlar Hurrıyet'ın gıdışını meraklı şekılde takıp ettı.
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Vatandaş şaşkınlıkla ızledı
Izmıt Beledıye Başkanı Fatma Kaplan Hurrıyet, 15 Temmuz programını vatandaşların şaşkın bakışları arasında terk ettı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz