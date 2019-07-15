Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Havalima'nında gerçekleştirilen törende konuştu. Erdoğan, sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak başladı. Cumhurbaşkanı, "O gece burasa iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi 23:15 civarı. Tankların arasından sayın Baykemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'ne. Kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi" ifadelerini kullandı.
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz