Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Havalima'nında gerçekleştirilen törende konuştu. Erdoğan, sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak başladı. Cumhurbaşkanı, "O gece burasa iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi 23:15 civarı. Tankların arasından sayın Baykemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'ne. Kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi" ifadelerini kullandı.