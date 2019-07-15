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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 15 Temmuz programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak başladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Havalima'nında gerçekleştirilen törende konuştu. Erdoğan, sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak başladı. Cumhurbaşkanı, "O gece burasa iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi 23:15 civarı. Tankların arasından  sayın Baykemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'ne. Kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi" ifadelerini kullandı.

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