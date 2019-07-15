Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Kandıra'da yapılan vatan nöbetine katılan CHP Kandıra İlce Başkanı Volkan Bulgurcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanını Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi üzerine alanı terk etti. CHP Kandıra İlçe Başkanı Bulgurcu olayla ilgili açıklama yaptı.
"BÖYLE ABUK SABUK KONUŞMALARI VAR"
Bulgurcu, “Biz milli irada için demokrasi için milletin yanında olmak için programlara katılıyoruz. Cumhurbaşkanıyım diyen zat, AKP genel başkanıyım diyen zat insanları kine nefrete yöneltiyor. Böyle abuk sabuk konuşmaları var. Bizde alanı terk ettik” dedi.
"ALANI TERK ETTİK"
Devamında Bulgurcu, “Biz biraz oturalım dedik belki keserler diye ama baştaki kişi bunu engelliyor, biz zaten darbelere karşı hep dik durduk, hep meydanlarda durduk ama buna izin vermediler o yüzden bizde alanı terk ettik” dedi. Selin BECER
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Yorumlar
(3 )
Ayhan - defolup gidebilirler.darbe basarili olsaydi tef calardi chp
Vatansever - Darbelere karşı dik durmuşlar (!). 15 Temmuza tiyatro demişler. Kalkmış cumhurbaşkanını eleştiriyor. Abuk sabuk konuşan kendileri.
Cemo - Tv yi kapattım rezaletin bu kadarıda olmaz
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