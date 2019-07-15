İşte İyi Partinin yeni İzmit İlçe Yönetimi

Bilindiği gibi, önceki İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz yaklaşık bir ay önce yine İzmit İlçe Başkanı olarak atanmış, ilçe yönetimini ilerleyen günlerde netleştireceğini duyurmuştu. Filiz çalışmalarını tamamladı ve yeni yönetimini oluşturdu. Söz konusu listeyi kamuoyu ile paylaşan Filiz şu değerlendirmelerde bulundu;Davasına, ülkesine, devletine, vatanına, kurucu değerlerine, bayrağına, andına ve marşına sahip çıkan, birlikte yol yürüdüğü ekibine ve kendisine bu yolu açan parti yapısına bağlı ve ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmayı kendisine ilke edinen arkadaşlarımızla hiç hız kesmeden aynı özveri ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulum ile yapacağımız toplantıdan sonra oluşturacağım Divan Kurulu’nu bilgilerinize ayrıca sunacağım.”

İşte Pelin Coştur Filiz başkanlığındaki yeni İyi Parti İzmit İlçe Teşkilatı;