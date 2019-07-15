Bilindiği gibi, önceki İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz yaklaşık bir ay önce yine İzmit İlçe Başkanı olarak atanmış, ilçe yönetimini ilerleyen günlerde netleştireceğini duyurmuştu. Filiz çalışmalarını tamamladı ve yeni yönetimini oluşturdu. Söz konusu listeyi kamuoyu ile paylaşan Filiz şu değerlendirmelerde bulundu;Davasına, ülkesine, devletine, vatanına, kurucu değerlerine, bayrağına, andına ve marşına sahip çıkan, birlikte yol yürüdüğü ekibine ve kendisine bu yolu açan parti yapısına bağlı ve ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmayı kendisine ilke edinen arkadaşlarımızla hiç hız kesmeden aynı özveri ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yönetim kurulum ile yapacağımız toplantıdan sonra oluşturacağım Divan Kurulu’nu bilgilerinize ayrıca sunacağım.”
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İşte İyi Partinin yeni İzmit İlçe Yönetimi
Genel merkez kararı doğrultusunda teşkilatların yeniden yapılandırılmasına karar verilen İyi Parti’de İzmit ilçe yönetimi de şekillendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz