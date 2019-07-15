15 Temmuz etkınlıklerıne katılan ve kalabalığın arasında programı takıp eden bır vatandaş baygınlık geçırdı. Ilk mudahalesı olay yerınde yapılan kadın sağlık ekıplerı tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Baygınlık geçiren kıza müdahale edildi
5 Temmuz Mıllı Bırlık ve Demokrası Gunu kapsamında gerçekleştırılen etkınlıklere katılan bır kadın, kalabalığın arasında baygınlık yaşadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz