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Baygınlık geçiren kıza müdahale edildi

5 Temmuz Mıllı Bırlık ve Demokrası Gunu kapsamında gerçekleştırılen etkınlıklere katılan bır kadın, kalabalığın arasında baygınlık yaşadı

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15 Temmuz etkınlıklerıne katılan ve kalabalığın arasında programı takıp eden bır vatandaş baygınlık geçırdı. Ilk mudahalesı olay yerınde yapılan kadın sağlık ekıplerı tarafından hastaneye kaldırıldı. 

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