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15 Temmuz coşku ile kutlanıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü, Izmıt Mıllı Irade Meydanı'nda coşku ıle kutlanıyor

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Üç yıl önce bu akşam Türkiye eşi benzeri görülmemiş bir darbe girşimiyle karşı karşıya kaldı. Milletin silahını millete doğrultan FETÖ’nün hain destekçileri, halkın direnişiyle karşı karşıya kaldı. Verilen 251 şehit ve binlerce gazi sayesinde Türkiye darbeye geçit vermedi.

BU AKŞAM

İşte bugün 15 Temmuz’un yıl dönümünde Kocaeli Milli İrade Meydanında buluşuyor. Program sebebiyle emniyet mensupları çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir TOMA yürüyüş yolunda bekletilirlen Milli İrade Meydanı çevresinde güvenlik kordonu oluşturuldu. Alana giren vatandaşlar çift aramadan geçiyor.

SU, BAYRAK VE BELEDİYE STANTLARI

Milli İrade meeydanına gelen vatandaşlara Türk bayrakları dağılıyor. Ayrıca alan içinde çeşitli bölgelerde su dağıtımı yapılıyor. İlçe belediyeleri de kurduğu stantlarda vatandaşlara ikramda bulunuyor.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükiehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İlçe Başkanı Hakan Çakar. İyi Parti İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, MHP İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Yorumlar

(1)
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Muazzez - Ana kuzularinin katledilmesi coşkuyla kutlaniyor degilmi yaziklar olsun kimin yaptirdiginida itiraf ediverin

Yanıtla . 0Beğen 15 Temmuz 23:37

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