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"Söylenenler kabul edılemez"

Izmıt Beledıye Başkanı Fatma Kaplan Hurrıyet, 15 Temmuz programını terk etmesının ardından bır takım açıklamalarda bulundu.

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Izmıt Beledıye Başkanı Fatma Kaplan Hurrıyet, 15 Temmuz etkınlıklerınden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın partllı Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Hurrıyet, "İsminin içerisinde Milli Birlik barındıran ve demokrasi uğruna yüzlerce insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin 3. yılında, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde yeni sistemin Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları milli birlik şuuruna aykırı hareket ederek gerçekten özlemini duyduğumuz beraberliği baltalamıştır.251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu meydanlarda toplanan insanlara yuhalatması sadece bizlere değil, en başta şehitlerimize saygısızlık, ruhlarına hakarettir” değerlendırmesınde bulundu. 


"ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Hürriyet, “Bu ülkenin temel taşlarını, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve parlamenter sistemi korumak isterken canlarını veren, şehit olan insanlarımızı anmak için İzmit'te katıldığımız 15 Temmuz programında hiç kimsenin bu saydığımız değerlere saldırmasını asla kabul edemeyiz.Bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz tüm insanlarımızı kapsayan Milli Birlik'tir. Kimsenin kendi birliğini kurarak insanları manipüle etmesine ve vatandaşlarımızı kışkırtmasına da müsaade etmeyiz. Bu nefret dili ve ayrıştırıcı üslup ülkemize hiçbir şey kazandırmaz” diye konuştu.


"VARSIN ALANI TERK ETTİ DESİNLER"

İnsanları birbirine kırdırmaya çalışanların 15 Temmuz'u şehitleri anma değil de siyasi şova dönüştürenlerin karşısındayız diyen Hürriyet, “Varsın 15 Temmuz törenlerini terk etti desinler ama kesinlikle milli birliğimizi bozan, bu ülkenin temeline dinamit koyanlarla iş birliği yaptı demesinler. Bir kez daha 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazi olanlara saygılarımı sunuyorum.Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” dedi.

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