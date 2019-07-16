Kocaeli, 15 Temmuz'da vatan nöbetinde

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. 251 şehit 2 bin 198 gazi verdiğimiz gece, kentimizde bir dizi anma programıyla anıldı. Sabah saatlerinde başlayan programlar, Milli İrade Meydanı’nda 16 Temmuz sabahının ilk ışıklarına kadar sürdü. Alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Meydana Türk bayrağı, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev fotoğrafları asıldı. Alanda Vatan Nöbeti Devam Ediyor yazılı pankart da yer aldı.

CHP’Lİ SARIBAY KATILMADI

Milli İrade Meydanı’nda, Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliğinde düzenlenen anma programına Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, STK temsilcileri gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Programa CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın katılmaması ise dikkat çekti.

HÜRRİYET ALANI TERK ETTİ

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlandı. Erdoğan’ın CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde sözler sarf etmesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet alanı terk etti. Hürriyet’e CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar da eşlik etti. Böylece tüm CHP’liler Erdoğan’ın konuşması sırasında alanı terk etti. CHP’lilerin ardından ise iyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz de CHP’lilere destek verip, alanı terk etti.

ÇARPICI GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Programda İl Müftülüğü tarafından ilimizdeki camilerden ve ana sahneden salalar okutuldu. Alana kurulan LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapıldı. Program kapsamında imam hatip öğrencileri tarafından kareografi gösterisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Duaya Davet kampanyası kapsamında okunan 251 bin Yasin-i Şerif’lerin duasını il müftüsü Sinan Cihan yaptırdı. Şarkıcı Uğur Işılak da program kapsamında sahne alırken, dev ekrandan Cumhurbaşkanının hitabı katılımcılara izletildi.

MEMLEKET VE VATAN NÖBETİ

Anma programında ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Memleket nöbetine, vatan nöbetine hoş geldiniz. Bu bir vatan nöbetidir. Çünkü Anadolu coğrafyasında ayakta kalmak hiçbir millete bizim milletimiz kadar yakışmamıştır. Aziz milletimizin 1071 tarihinde bu topraklara girmesi ile birlikte bu coğrafyadan sayısız oyunlarla atılmaya çalışıldı. Fakat bu aziz milletin evlatları gözünü kırpmadan canını feda etti. Anadolu da ne zaman huzur varsa uzak coğrafyalarımızda barış vardır” dedi.

DEVLETE İKİ YÜZLÜ ŞEKİLDE SIZDILAR

Büyükakın, “15 Temmuz, diğer bayramlarımızla birlikte anılmalıdır. Akıllardan çıkarılmamalıdır. Yıllarca sinsice devlerimizin içine ikiyüzlü bir şekilde sızdılar. 3 yıl önce bugün hain bir kalkışma ile bu darbe girişimiyle milletimize saldırdılar. Silahlarını bu milletin üzerine doğrulttular. Ama bu milletin evlatları her zaman olduğu gibi 15 Temmuz’da da göğsünü siper etmekten geri kalmadı” diye konuştu.

ALLAH BU MİLLETE BİR KEZ DAHA BÖYLE BİR İHANETİ YAŞATMASIN

Büyükakın “ Selam olsun mermilere göğsünü siper edenlere. 251 şehir kardeşimiz ve 2 bin 154 gazimiz sayesinde bugün buradayız. Çok şükür Kocaeli’nde çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Kocaeli’nin kıymetli evlatları korkusuz bir şekilde vatan nöbetlerini ilimizde de tuttu. Allah bu millete bir kez daha böyle bir ihaneti yaşatmasın. Biz bir daha böyle bir şey yaşanmaması için çalışıyoruz. Tarih boyunca bu coğrafyada tutunmamızı sağlayan başka Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ile anıyorum” dedi.

MİLLETİMİZ İRADESİNE SAHİP ÇIKTI

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “15 Temmuz vatanımızın milli birlik ve bölünmezliğimizi dünyaya anlatan bir günüdür. Gelişmekte olan ülkemizi engellemek isteyenler darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bu darbe vatandaşlarımızın yazdığı destanla engellenmiştir. 15 Temmuz aydınlık bir gelecekten vazgeçmeyeceğimizin en büyük kanıtıdır. Büyük bir inanç ve kararlıkla tankın, mermilerin önüne çıkan milletimiz iradesine sahip çıkarak, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu göstermiştir” dedi.

BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Vali Aksoy, “İlimizde de milli iradeye sahip çıkan vatan nöbeti tutan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bizler bu kutsal emanete sahip çıkarak, ülkemizin bekasına kast eden terör örgütlerine asla izin vermeyeceğiz. Nasıl 15 Temmuz’da bir ara geldiysek, bundan sonrada birliğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek daim olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu. Selin BECER