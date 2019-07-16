15 Temmuz heyecan içinde kutlandı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. 251 şehit 2 bin 198 gazi verdiğimiz gece, kentimizde bir dizi anma programıyla anıldı. Sabah saatlerinde başlayan programlar, Milli İrade Meydanı’nda 16 Temmuz sabahının ilk ışıklarına kadar sürdü. Alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Meydana Türk bayrağı, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev fotoğrafları asıldı. Alanda Vatan Nöbeti Devam Ediyor yazılı pankart da yer aldı.

IŞILAK KONSER VERDI

Programda İl Müftülüğü tarafından ilimizdeki camilerden ve ana sahneden salalar okutuldu. Alana kurulan LED ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapıldı. Program kapsamında imam hatip öğrencileri tarafından kareografi gösterisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Duaya Davet kampanyası kapsamında okunan 251 bin Yasin-i Şerif’lerin duasını il müftüsü Sinan Cihan yaptırdı. Şarkıcı Uğur Işılak da program kapsamında sahne alırken, dev ekrandan Cumhurbaşkanının hitabı katılımcılara izletildi.