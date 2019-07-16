Karan ailesinin acı günü

Çarşı esnafının yakından tanıdığı Raif Karan'ın eşi Fatma Karan 95 yaşında yaşamını yitirdi. Tuhafiyeci merhum Hüseyin Karan ile Remzi Karan, Muharrem Karan ve Remziye Şakar’ın annesi Fatma Karan aynı zamanda CHP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül’ün de teyzesiydi. Fatma Karan bugün Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Yorumlar
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Suadiye - Onun bunun için degil Allah için el fatiha
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