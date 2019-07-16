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Karan ailesinin acı günü

İzmit çarşı esnafının yakından tanıdığı Raif Karan'ın eşi Fatma Karan 95 yaşında hayata gözlerini yumdu

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Çarşı esnafının yakından tanıdığı Raif Karan'ın eşi Fatma Karan 95 yaşında yaşamını yitirdi. Tuhafiyeci merhum Hüseyin Karan ile Remzi Karan, Muharrem Karan ve Remziye Şakar’ın annesi Fatma Karan aynı zamanda CHP Kocaeli eski Milletvekili Bekir Yurdagül’ün de teyzesiydi. Fatma Karan bugün Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

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Yorumlar

(1)
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Suadiye - Onun bunun için degil Allah için el fatiha

Yanıtla . 0Beğen 16 Temmuz 10:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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