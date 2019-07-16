Dilovası'nda otomobil yangını

D-100 kara yolu Tavşancıl mevkisinde E.U. idaresindeki 55 ZR 156 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Araçtaki sürücü ile Z.D, kontrol amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.