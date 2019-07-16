Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:40 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:41 TSİ

Dilovası'nda otomobil yangını

Dilovası'nda yanan otomobilde maddi hasar oluştu.
Dilovası'nda otomobil yangını mask
Büyütmek için resme tıklayın

D-100 kara yolu Tavşancıl mevkisinde E.U. idaresindeki 55 ZR 156 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Araçtaki sürücü ile Z.D, kontrol amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bugün 09:40 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Orhan Aydın gözaltına alındı mask
Orhan Aydın gözaltına alındı
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti mask
Banyoda düşen genç hayatını kaybetti
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı mask
Bunalıma giren kadın üst geçitten atladı
Dilovası'nda otomobil yangını mask
Dilovası'nda otomobil yangını
Halk otobüsünde çirkin hareket mask
Halk otobüsünde çirkin hareket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler

GALERİ

Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu mask
72 yaşında 41 kilo vererek sağlığına kavuştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL