D-100 kara yolu Tavşancıl mevkisinde E.U. idaresindeki 55 ZR 156 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Araçtaki sürücü ile Z.D, kontrol amaçlı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bugün 09:40 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:41 TSİ
Dilovası'nda otomobil yangını
Dilovası'nda yanan otomobilde maddi hasar oluştu.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz