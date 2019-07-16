Tiyatro oyuncusu, soL yazarı Orhan Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla'da gözaltına alındı. Orhan Aydın'ın Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi. Urla'da kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alınan Aydın, "Gaziosmanpaşa Savcılığının verdiği, haberimiz olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık ama böylesi tuhaf!" dedi. Dosyanın hakaret dosyası olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Aydın, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu ifade etti.
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Orhan Aydın gözaltına alındı
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği Urla'da gözaltına alındı.
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Yorumlar
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İzmitli - Erdoğan üzerinden millete sövüyor, değerlere sövüyor aklınca. Sanatçı maskesine bürünmekle kendini gizleyeceğini zannediyor. SANATÇI ÇIPLAK! Hep kral çıplak demeleri bu yüzdenmiş demek ki! Kendi çıplaklıklarını gizlemek içinmiş.
İzmitli - Milletin başkanına söverek prim yapmaya çalışan zavallı sözde sanatçı, sözde aydın. Karanlığın kocamış şövalyeleri.
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