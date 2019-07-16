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Orhan Aydın gözaltına alındı

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, bir festivale katılmak için gittiği Urla'da gözaltına alındı.
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Tiyatro oyuncusu, soL yazarı Orhan Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla'da gözaltına alındı. Orhan Aydın'ın Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca açılan bir hakaret dosyasından hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi. Urla'da kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alınan Aydın, "Gaziosmanpaşa Savcılığının verdiği, haberimiz olmadığı bir dosyaya gıyabi tutuklama kararı var. Hastaneye gittim, sağlık raporu aldım. Memur arkadaşlar otele getirdiler, buradan karakola gideceğiz. Karakolda sabahlayacağım gibi gözüküyor. Bunlara alıştık ama böylesi tuhaf!" dedi. Dosyanın hakaret dosyası olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Aydın, büyük ihtimalle Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu ifade etti.

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Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Erdoğan üzerinden millete sövüyor, değerlere sövüyor aklınca. Sanatçı maskesine bürünmekle kendini gizleyeceğini zannediyor. SANATÇI ÇIPLAK! Hep kral çıplak demeleri bu yüzdenmiş demek ki! Kendi çıplaklıklarını gizlemek içinmiş.

Yanıtla . 0Beğen 16 Temmuz 09:54
01

İzmitli - Milletin başkanına söverek prim yapmaya çalışan zavallı sözde sanatçı, sözde aydın. Karanlığın kocamış şövalyeleri.

Yanıtla . 0Beğen 16 Temmuz 09:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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