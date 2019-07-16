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15 Temmuz alanında Vahdettin resmi

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.
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15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada ekonominin kötü gidişatını eleştirenlere tepki gösterdi. Erdoğan, "Ne diyorlar, ekonomi battı, ekonomi bitti. Bunlarda insaf yok. Bunlar nankör. Türkiye'nin dört bir yanında içeride dışarıda terörle bu denli büyük bir mücadele verilirken bu mermi, kurşun, kalkan uçaklar, helikopterler fıstık, leblebi mi dağıtıyor. Bunların hepsi para değil mi, ekonomi değil mi?" ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz anmasından izlenimlerini aktardı. Yazıda Sultan Vahdettin ayrıntısı dikakt çekti.

SULTAN VAHDETTİN PORTRESİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

Hberde, “Darbe girişimi gecesindeki fotoğraflarda da görülen, devasa DHMİ Atatürk Havalimanı yazısı önünde meşaleler yakıldı, sloganlar atıldı, bol bol selfie çektirildi.

Burada bir kişinin elinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin'e ait büyük bir portreyi taşıması da herkesin dikkatini çekti. Bazıları, bu portreyle resim çektirdi” ifadeleri yer aldı.

Odatv.com

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