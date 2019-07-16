Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğü, eleman arayan firmaların listesini yayınladı. İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, çeşitli sektörlerde çalışmak üzere 181 kişinin arandığı belirtildi.
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Açık iş ilanları yayınlandı
Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğü, şu anda açıkta bulunan işlerin listelerini yayınladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz