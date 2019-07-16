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Açık iş ilanları yayınlandı

Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğü, şu anda açıkta bulunan işlerin listelerini yayınladı

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Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğü, eleman arayan firmaların listesini yayınladı. İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, çeşitli sektörlerde çalışmak üzere 181 kişinin arandığı belirtildi. 

İlanların tam listesini aşağıdaki linkten görebilirsiniz;
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