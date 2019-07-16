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"Aboneliklerinize sahip çıkın"

Bolu, Düzce Sakarya ve Kocaeli’nin görevli elektrik şirketi olarak 1,7 milyonu aşkın kişiye elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, elektrik aboneliğini üzerine almadan usulsüz kullanım yapan veya taşınırken aboneliğini iptal ettirmeyen tüketicilerini olası bir borca karşı uyardı.
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Geçtiğimiz haftalarda Yargıtay’ın verdiği “elektrik aboneliğini sonlandırmayan kişilerin elektriği kendi kullanmasa bile fatura borcundan sorumlu tutulacağı ve enerjiyi kullanan kişiyle birlikte faturayı ödemek zorunda kalacağı” yönündeki kararı müşterileriyle paylaşan Sepaş Enerji, tüketicilerin zor durumda kalmaması için mutlaka taşınırken elektrik aboneliğini iptal ettirmelerini veya yeni taşındaki evlerde aboneliklerini üstlerine almalarını istedi. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, tüm elektrik tüketicilerinin yeni bir hane veya iş yerine taşındıklarında elektrik aboneliğini kendi üzerlerine almaları veya bu yerleri boşalttıkları zaman aboneliklerini iptal ettirmeleri gerekiyor. Usulsüz kullanım yapan tüketiciler tespit edildiğinde ilk olarak aboneliğini üzerine alması yönünde uyarılıyor. Tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verilirken, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonenin enerjisi kesiliyor ve kesme açma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca aboneliği üzerine alıncaya kadar enerji verilmiyor.Müşterilerinin bu tür durumlara maruz kalmaması için bilgilerini güncellemesi konusunda da uyarıda bulunan Sepaş Enerji, müşterilerine sunduğu tüm hizmetler, yeni ürünler, kampanyalar ve verilen hizmetin niteliği gereği oluşacak zorunlu bilgilendirmelerden yararlanabilmek için kişisel bilgilerin doğru ve güncel olması gerekliliğinin altını çizdi. Sepaş Enerji müşterileri, 444 5 186 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak veya Müşteri Hizmetleri Merkezlerimizi ziyaret ederek bilgilerini kolayca güncelleyebileceği gibi  www.sepas.com.tr web sitesinde yer alan Bilgi Güncelleme sayfasıüzerinden de güvenli bir şekilde telefon, e-posta ve adres bilgilerini güncelleyebilmektedir.

Bugün 09:55 TSİ - Ekonomi

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