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Gebze'de kaçak sigara operasyonu

Gebze'de düzenlenen operasyonda 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.R.G'nin doğu illeri ve yurt dışından gelen tırlardan temin ettiği kaçak sigaraları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı Darıca - Çayırova yol ayrımında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin 400 paket kaçak sigara bulunurken, şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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