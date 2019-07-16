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Belediye Derincespor’da İMZA ŞOV!..

3. Lig 2. Grup’ta Kocaelispor ile birlikte ilimizi temsil edecek olan Belediye Derincespor’da imzalar arka arkaya geldi

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3. Lig 2. Grup’ta Kocaelispor ile birlikte ilimizi temsil edecek olan Belediye Derincespor’da imzalar arka arkaya geldi

BU ŞEHRİN ÇOCUKLARI GELDİ

Önce iç transferde anlaştığı futbolculara imzalarını attıran Sarı Lacivertliler ardından yeni transferleriyle sözleşme imzaladı. Derince ekibi, Aksaray Belediyespor’dan eski Belediye Derincesporlu ve Kocaelisporlu İzmitli sol bek Kadir Baylan’ı, Bayrampaşaspor’dan Kocaelispor’un eski futbolcularından İzmitli orta saha oyuncusu Sercan Uslu’yu, Gölcükspor’dan ön libero Rıdvan Aykan’ı, Belediye Derincespor’da 2 sezon önce oynayan, İhsaniyespor’da da forma giyen Gölcük doğumlu forvet Uğur Can’ı renklerine bağladı.

TEKNİK EKİP DE İMZALADI

Öte yandan takımın teknik direktörü Talip Yeşilyurt, yardımcı antrenör Mehmet Subaş, kaleci antrenörü Şevki Ekşi ve Kocaelispor’da da daha önce görev alan kondisyoner Necip Koçal da kendilerini Belediye Derincesporlu yapan sözleşmelere imza attı. İmza töreninde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe de yer aldı. Bu arada takımda geçen sezon yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Polat, yeni sezonda Belediye Derincespor’un genel kaptanı oldu.

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