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Yelkenler 15 Temmuz için açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolaysıyla Derince Yelken Kulübü'nün öncülüğünde gerçekleşen yelken yarışları sona erdi

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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolaysıyla Derince Yelken Kulübü'nün öncülüğünde gerçekleşen yelken yarışları sona erdi

 YELKEN CAMİASI BİR ARAYA GELDİ

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminden sonra ilan edilen ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri Derince’de sürüyor. Etkinlikler kapsamında iki gün boyunca devam eden yelken yarışlarında heyecan sona erdi ve ödüller sahiplerini buldu. Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin ödül törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel ile yelken camiasının önde gelen isimleri ile sporseverler katıldı.

 İŞTE DERECELER:

 KATEGORİ                          İSİM                                      KULÜP

Optimist genel                 Burak Açıkgöz                  Körfez Yarımca Yelken Kulübü

Optimist kızlar                 Sudenaz Özden                Körfez Yarımca Yelken Kulübü

Optimist Junior                Genel Alperen Ağma         Şişecam Çayırova Yelken

Optimist Junior Kız          Defne Tan                          Derince Yelken Kulübü

Laser4.7. Genel               Emre Yılmaz                     Derince Yelken Kulübü

Laser4.7. Junior               Uğurkan Yılmaz                Şişecam Çayırova Yelken

 

 

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