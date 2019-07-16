Yelkenler 15 Temmuz için açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolaysıyla Derince Yelken Kulübü'nün öncülüğünde gerçekleşen yelken yarışları sona erdi

YELKEN CAMİASI BİR ARAYA GELDİ

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminden sonra ilan edilen ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri Derince’de sürüyor. Etkinlikler kapsamında iki gün boyunca devam eden yelken yarışlarında heyecan sona erdi ve ödüller sahiplerini buldu. Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin ödül törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel ile yelken camiasının önde gelen isimleri ile sporseverler katıldı.

İŞTE DERECELER:

KATEGORİ İSİM KULÜP

Optimist genel Burak Açıkgöz Körfez Yarımca Yelken Kulübü

Optimist kızlar Sudenaz Özden Körfez Yarımca Yelken Kulübü

Optimist Junior Genel Alperen Ağma Şişecam Çayırova Yelken

Optimist Junior Kız Defne Tan Derince Yelken Kulübü

Laser4.7. Genel Emre Yılmaz Derince Yelken Kulübü

Laser4.7. Junior Uğurkan Yılmaz Şişecam Çayırova Yelken