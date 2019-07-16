Deniz ve Doğancan’dan evliliğe ilk adım!..

Meryem – Hasan Civan çiftinin yakışıklı oğlu, ilimizin başarılı futbolcularından Doğancan Civan ile Fatma – Mehmet Günaydın çiftinin dünyalar güzeli kızları Deniz Hanım evliliğe ilk adımlarını attı. Üçyoldoguspor, Doğantepespor, MapŞenerspor, Tavşantepespor, Bağceşmespor ve Bekirderespor’da forma giyen 28 yaşındaki başarılı stoper ile 25 yaşındaki anaokulu öğretmeni Deniz Hanım, bir buçuk yıllık birlikteliklerini 2020 Nisan’da evliliğe dönüştürecekler. Deniz – Doğancan çiftini kutluyor ve bir ömür boyu aile saadeti diliyoruz.