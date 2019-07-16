Kocaeli’nin en istikrarlı golcüleri arasında yer alan Fatih Güler vatani görevini yapmak üzere Manisa Alaşehir’e gidecek. 19 Temmuz’da ulaştırma er olarak askere gidecek olan Fatih Güler’i, Belediye Derincespor’da forma giyen arkadaşları yalnız bırakmadı. Cumartesi günü teslim olacak olan Fatih, arkadaşlarının ziyareti ile 6 aylık vatan görevi öncesinde moral depoladı. 2019-2020 sezonunun devre arasında vatan görevi sona erecek olan başarılı futbolcu futbol kariyerine kaldığı yerden devam edecek.
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En büyük asker Fatih asker
Kocaeli’nin en istikrarlı golcüleri arasında yer alan Fatih Güler vatani görevini yapmak üzere Manisa Alaşehir’e gidecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz