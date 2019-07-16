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Nazlıgül: Bu ülke bu kadarını hak etmiyor

15 Temmuz nedeniyle açıklamalarda bulunan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, "Bu ülke bu kadarını hak etmiyor. 15 Temmuz gecesi sadece bir kişiye değil, tüm Türk ulusuna, Türk Demokrasisine darbe girişimi olmuştur" dedi.

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DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, 15 Temmuz hain darbe kalkışması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Nazlıgül tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bu ülke bu kadarını hak etmiyor. 15 Temmuz gecesi sadece bir kişiye değil, tüm Türk ulusuna, Türk Demokrasisine darbe girişimi olmuştur. Bu akşamki konuşmalar, yapılan açıklamalar daha birleştirici bütünleştirici olmak zorunda. Bu ayrıştırıcı ağız halkı kin ve öfkeye, nefrete sürüklemektedir. Suçlu arayanlar önce kendilerine çeki düzen vermek zorundadırlar. Bu ülkede, geçmişte bazı kesimin hain fetö terör örgütü liderine sempati duymasının en büyük sebebi herkesce bilinmektedir. Tüm darbecilere lanet olsun. Başta şehit başbakanımız Adnan Menderes'e ve tüm darbe şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." 

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