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Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası belli oldu

13 yaşındaki öğrencisiyle birden fazla kez cinsel ilişkiye giren öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi.
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ABD’nin Arizona eyaletinde, 13 yaşındaki öğrencisiyle birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden öğretmen, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brittany Zamora adındaki 28 yaşındaki öğretmen, 2018’in mart ayında öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. ABD’nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu öğretmeni Zamora yöneltilen suçları kabul etmemişti.

TOPLUM İÇİN BİR TEHDİT OLUŞTURMADIĞINI SAVUNDU

Independent’tan Dave Maclean’ın haberine göre, 13 yaşındaki öğrencisine 10 kez cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Zamora’ya, 20 yıl hapis cezası verildi. Mahkemeye çıkan 28 yaşındaki Brittany Zamora, “iyi ve samimi bir birey olduğunu” ve “toplum için bir tehdit oluşturmadığını” savundu. Polis, biri 11 yaşında bir öğrencinin gözcülük yaptığı sırada olmak üzere, Zamora’nın çocukla arabasında ve sınıfta birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiğini belirtti.

Zamora çocuk yaşta birine 10 kez cinsel istismar, iki kez tacizde bulunma, çocuk yaşta birini iki kez cinsel içerikli materyale maruz bırakma ve bir kez kamusal alanda uygunsuz cinsel davranışta bulunma suçlamalarını kabul etti.

28 yaşındaki evli öğretmen Brittany Zamora

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMAYACAK

Zamora’nın cezasında iyi hal indirimi uygulanmayacak ve 20 yıllık cezasının tamamını cezaevinde geçirecek.

Olay, Arizona’da bulunan Las Brisas Akademisi’nde 6. sınıf öğrencisi olan çocuğun ailesinin, oğullarının alışılmadık davranışlar sergilediğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Aile, çocuğun cep telefonuna takip yazılımı kurunca yaşananları öğrendi.

"OĞLUMUZ MASUM BİR ÇOCUKTU"

Çocuğun annesi mahkemede şunları söyledi:

"Oğlumuz masum bir çocuktu. Suçlu oğlumuzun masumiyetini elinden aldı. Oğluma ve ailemize yaşattıkları için Brittany Zamora’dan nefret ediyorum. (...) Artık gençliğinin tamamını ve kalan hayatının çoğunu hapiste geçireceksin… İleride oğlumun hayatına bulaşmana izin vermeyeceğim."

"BENİ PARAMPARÇA EDECEKLER"

Tutuklandığında polislere hapiste hayatta kalamamaktan korktuğunu söyleyen Zamora, “Çok küçüğüm. Beni paramparça edecekler” dedi. 

Öte yandan Zamora’nın aralarındaki ilişkide sorun olmadığı görülen eşi Daniel mahkemede, “Brittany hayatımda tanıdığım en iyi insan” diye konuştu.

Odatv.com

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Yorumlar

(1)
01

Ahmet Tanker - Türkiye'de erkekler aç bekliyor ne işin var küçük çocukla gel buraya :)

Yanıtla . 0Beğen 16 Temmuz 10:56

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