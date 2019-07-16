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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekliler, ilk kez geçen yıl verilen bayram ikramiyelerinin ikincisi için gün sayıyor. Emekliler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da biner lira ikramiye alacak. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

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Bayram ikramiyelerinden, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri faydalanabiliyor. İkramiye ödenecek tarihten önce emekli olanlar da ikramiye alabiliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

2019’da Kurban Bayramı’nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL’lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

 

Bugün 11:08 TSİ - Ekonomi

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