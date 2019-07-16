Dünyanın konuşacağı Erdoğan iddiası

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşme sırasında NATO’dan çıkmaya hazır olduklarını söylediğini ileri sürdü. Sputnik’te yer alan habere göre; Telegram’da açıklama yapan Jirinovski “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep (Tayyip) Erdoğan’la iki kez görüştüm. Bana bizzat Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya hazır olduğunu söyledi. AB üyesi olmak istiyorlar, ancak kabul edilmiyorlar. Talepleri birbiri ardına yerine getiriyorlar ancak alınmıyorlar. NATO’ya ise ilk kabul edilenlerden oldular, zira bulundukları bölge Rusya’ya karşı eylemler için uygun” ifadelerini kullandı. Jirinovski, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte Belarus ve Gürcistan’la olandan daha iyi hale gelebileceğini ifade etti.

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