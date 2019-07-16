İzmit Belediyespor’da teknik heyet de tamam

Genel menajerlik görevine Cengiz Kahraman’ı getiren ekip, A takım kadrosu için de ince eleyip sık dokuyor, hata yapmamaya çalışıyor. İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü yeni sezon için transferlerini yaparken, teknik ekipte de değişiklikler yaptı. Başkan Uğur Koştur, yeni yapılanmaya giderken, Genel Menajerliğe, Kocaeli’nde basketbolun duayen isimlerinden Cengiz Kahraman getirildi. Yönetim, antrenör tercihini alt yapı, milli takımlar, Fenerbahçe alt yapı ve İzmit Belediyespor koçluğu da yapmış olan Erkan Metin’den yana kullandı. Takım menajerliğine ise 2015 yılından itibaren görevine devam eden Onur Berber tekrar atandı. Yardımcı antrenörler ise 2 yıldır kulüpte görev alan Enes Akdilek ile Kocaelili antrenörlerden Murat Tuna oldu. Kondisyonerlik görevine ise Hatay Büyükşehir Belediye ve Mersin Büyükşehir Belediye’de görev yapar Merve Balcı getirildi. Sağlık ekibinde masör ve fizyoterapist olarak Kocaeli denince ilk akla gelen ve yıllardır kulüpte görev alan Adil Nazlıgül ve Okan Üniversitesinden mezun olan Oğuz Çelen atandı.