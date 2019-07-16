Bayan futbolcular da şehitlerimizi andı

Kocaelispor Bayan Futbol takımı Bursa Kanalboyu ile hazırlık oynadı ve şehitleri andı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüre, Yeşil Siyahlı Kocaelispor Bayan yıldız takımı, Hisareyn’de hazırlık maçında Bursa temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Kocaeli bayan futbol takımı Cumhuriyet ve demokrasi için düzenlenen, dostluğun ön planda olduğu karşılaşmada şehitleri andı. Bursa temsilcisi, Kanalboyu Bayan futbol takımı Hisareyn Stadı’nda oynanan karşılaşmaya sporcuların velileri de ilgi gösterdi. Her iki takımın teknik sorumluları bundan sonra sık sık hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.