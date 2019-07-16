Eskrimciler Demokrasi Bayramı’nı kutladı

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Günü nedeniyle düzenlenen U17 Bayan Epe Eskrim İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Yahya Kaptan spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona birbirinden çetin maçlara sahne oldu. Bir gün süren Bayan Epe Eskrim İl Birinciliği’nde Kağıtsporlu İpek Aydın birinci, İpek Gürsü ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Kocaeli Gençlik Spor Kulübü’nden Melike Taşdelen elde etti. Kağıtspor Kulübü’nden Badel Durmuş da üçüncülüğe ortak oldu.

TOPLU SONUÇLAR:

1. İpek Aydın Kağıt Spor Kulübü

2. İpek Gürsu Kağıtspor Kulübü

3. Melike Taşdelen Kocaeli Gençlik Spor

4. Badel Durmuş Kağıtspor Kulübü