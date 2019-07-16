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70 milyon TL'nin sahibi ortaya çıktı

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli sonunda ortaya çıktı. Bu sabah Milli Piyango İdaresi’ni arayan talihlinin gün içinde Ankara’ya gelerek ikramiyesini alacağı öğrenildi. Gurbetçi olduğunu söyleyen talihlinin İstanbul’daki evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını idda etti.

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Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, 197 gün sonra ortaya çıktı. Bu sabah Milli Piyango İdaresi’ni arayan bir kişi 70 milyonluk büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söyledi. İsmini vermek istemeyen ve gurbetçi olarak Avrupa’da yaşadığını söyleyen talihli, İstanbul’a bir cenaze töreni için geldiğini, evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini söyledi. Büyük ikramiye talihlisi olduğunu iddia eden kişi ilk uçakla Ankara’ya gelerek ikramiyesini almak istediğini Milli Piyango İdaresi yetkililerine iletti. Talihli yetkililerden isminin gizli tutulmasını da istedi. 

TALİHLİ ÇIKMAZSA HAZİNEYE DEVREDİLİYOR

2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, ‘7615536’ numaralı tam bilete isabet etmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Milli Piyango biletinin zaman aşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zaman aşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, idare hesaplarına gelir kaydedilerek hazineye devredilir” denilmişti. Milli Piyango İdaresi internet sitesine konulan sayaçta bugün itibariyle ikramiyenin hazineye devredilmesine 168 gün kaldığını belirtiliyor.  Milli Piyangonun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden tam biletin Üsküdar’daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı.  Bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, “Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için” açıklamasında bulunmuştu.

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