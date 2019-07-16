CHP'li Sarıbay, dün geceyi yorumladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın ve CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu’nun bölgelerinde katıldıkları programları terk etmesine ilişkin yapılan eleştirilere CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay’dan yanıt geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay şu ifadeleri kullandı; “Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile düzenlenen programlara Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de partimizin birçok temsilcisi katılmıştır. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminde onlarca insanımız öldürülmüş, kahraman askerlerimiz katledilmiş, gazi meclisimiz bombalanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu terör örgütlenmesi konusunda yıllarca hükümet ve devlet kademelerindeki yetkilileri uyardık. Bu örgütlenmenin durdurulması konusunda büyük kavgalar verdik. FETÖ’nün emri ile Ergenekon, Balyoz gibi sahte delil ve iddialarla görülen davalarda kendisini ‘Savcı’ ilan edenler, terör örgütlerini devlet kademelerine yerleştirenler, “Kandırıldık” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışanlar, Pensilvanya’ya her fırsatta selam çakanlar, hoca efendi diye göz yaşı akıtanlar bugün hala hain saldırının üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen yaşananlardan herhangi bir ders almamışlardır. FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın dediğimizde ve meclise her önerge verdiğimizde ret edenler, yıllarca bu örgütle mücadele etmiş bir partinin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hayasızca Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarında yuhalatmıştır. İktidar, Cumhuriyet Halk Partisi’ne harcayacağı enerjiyi daha önce hükümet ve devlet içerisindeki terör örgütü işbirliklerinin ortaya çıkması için harcasaydı ülkemiz bu acıları yaşamazdı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarını müsamere yerine çevirenler yıllarca FETÖ’ye karşı duruş sergileyen Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Kemal Kılıçdaroğlu’na kabahat bulma çabalarını bir kenara bırakıp kendi ilişkilerini derinlemesine inceleyerek FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkartılması için mertçe çalışmalıdır. 15 Temmuz hainlerini bulmanız, kaçanları yakalamanız, bu işin siyasi ayağını ortaya çıkarmanız, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerini adına yakışır bir şekilde düzenlemeniz bu millete karşı görevinizdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet’e kast edecek düşmanlarla hiçbir zaman aynı yağmurda ıslanmayan partimizi hedef gösterme çabası, kendi yanlışları yüzünden ülkemizi felakete sürükleyenlerin hatalarını örtbas etme girişimidir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin amacı dışında bir hal alması sonrası siyasi rant uğruna milli değerlerimize, şehitlerimize karşı yapılan bu saygısızlığı kabul etmeyerek alanı terk edenİzmit Belediye Başkanım Fatma Kaplan Hürriyet’e, İzmit İlçe Başkanım Hakan Çakar’a, Kandıra İlçe Başkanım Volkan Bulgurcu’ya ve diğer tüm partili arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum”