Adliyede intihar girişimi

Kocaeli Adliyesi 4. katında pencereye çıkan Celalettin T. isimli şahıs, intihar teşebbüsünde bulundu. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Celalettin T., hava yastığı açan itfaiyecilere tepki gösterdiği sırada bir polis memuru kolundan çekip içeri aldı. Polis ifadesi alınmak üzere Celalettin T.'yi emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.