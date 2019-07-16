Kocaeli Adliyesi 4. katında pencereye çıkan Celalettin T. isimli şahıs, intihar teşebbüsünde bulundu. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Celalettin T., hava yastığı açan itfaiyecilere tepki gösterdiği sırada bir polis memuru kolundan çekip içeri aldı. Polis ifadesi alınmak üzere Celalettin T.'yi emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Adliyede intihar girişimi
Kocaeli Adliyesi'nde intihar girişiminde bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin müdahalesi ile intihar etmek istediği yerden içeri çekildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz