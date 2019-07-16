Zinnur Büyükgöz'e sert tepki

Gebze Belediyesi'nin bir programı için Gebze'ye getirilecek olan fakat daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı programı iptal edilen Akit yazarı Ahmet Anapalı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü sert şekilde eleştirdi. Anapalı, Zinnur Büyükgöz'e, "Dik durmayı tüm tehditlere rağmen S-400'leri ülkeye getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, tüm eleştirilere rağmen gezici Levent Üzümcü'yü İBB Şehir Tiyatroları Genel Müdürü yapacak İmamoğlu'ndan öğren" diye yüklendi.

İşte Anapalı'nın o tweetleri;

İki twit bir tehdite göre yapacaklarına karar veren @gebze_belediye Başkanı @zinnurbuyukgoz seni ve Ekibini görünce dünyaya kafa tutan @RTErdogan a olan hayranlığım arttı. Siz dik durmayı her tehdite rağmen s400leri alan reisten adamlık öğrenin. — Ahmet Anapalı (@ahmetanapalitr) 15 Temmuz 2019

İki twit bit tehditle yapacaklarına karar veren @gebze_belediye Başkanı @zinnurbuyukgoz dik durmayı her türlü tehdit ve uyarıya rağmen gezici Levent Üzümcü’yü ibb şehir tiyatroları genel müdürü yapacak olan Ekrem imamoğlundan öğrenin. — Ahmet Anapalı (@ahmetanapalitr) 15 Temmuz 2019