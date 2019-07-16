Pehlivan, Gebze'ye koordinatör oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde atamalar devam ediyor. Gölcük Belediyesi'nin eski Genel Koordinatörü Nihat Abiş'i, Büyükşehir Belediyesi Gölcük Koordinatörü olarak atayan başkan Büyükakın, Gebze koordinatörünü de belirledi. Buna göre, Gebze bölgesi koordinatörü olarak Darıca ve Gebze'nin eski belediye başkanı İbrahim Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Gebze Koordinatörlüğü'ne atandı. Pehlivan'ın dün itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenildi.

İBRAHİM PEHLİVAN KİMDİR?

1961 yılında Bilecik’te doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1984 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla; Andırın (Kahramanmaraş), Bor (Niğde), Vakfıkebir (Trabzon), Çamlıdere (Ankara), Adaklı (Bingöl) ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

İçişleri Bakanlığının görevlendirilmesiyle 1990-1991 yılları arasında ABD’de lisan ve kamu yönetimi ile ilgili çalışmalar yaptı.

1994 seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı seçildi. 2004 seçimlerinde Gebze Belediye Başkanı oldu. 2009 mahalli idareleri seçimlerinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. 10 yıl boyunca bu görevinde bulunan Pehlivan, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı da olmuştu. Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Pehlivan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.