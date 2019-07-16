İzmit Köktürk'e emanet edildi

Kandıra, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin koordinatörü Abdullah Köktürk oldu. Köktürk, kısa süre içerisinde Büüykşehir'deki görevine başlayarak, başkan Büyükakın'ın en yakın çalışma ekibinde yer alacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Koordinatörlüğü'ne Abdullah Köktürk atandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz