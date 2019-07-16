İzmit Köktürk'e emanet edildi

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Kandıra, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin koordinatörü Abdullah Köktürk oldu. Köktürk, kısa süre içerisinde Büüykşehir'deki görevine başlayarak, başkan Büyükakın'ın en yakın çalışma ekibinde yer alacak.