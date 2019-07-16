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Gebze'de inşaattan düşen işçi öldü

Gebze'de bir inşaatta çalışan Suriyeli işçi, bulunduğu kattan düşerek hayatını kaybetti

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Edinilen bilgilere göre kaza, Köklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli inşaat işçisi lüks daireler ve dublekslerin içinde yer alan 6 katlı binanın dördüncü katından zemine düştü. İşçi, tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. İddialara göre; tuğlaları örülmüş binanın dördüncü katında, emniyet kemeri başta olmak üzere hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan veya çalıştırılan talihsiz işçi, dördüncü kattan zemine düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli işçi ambulansla Gebze Fatih Devlet  Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan inşaatta hiçbir güvenlik önleminin yer almaması dikkat çekti.

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