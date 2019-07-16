Edinilen bilgilere göre kaza, Köklüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli inşaat işçisi lüks daireler ve dublekslerin içinde yer alan 6 katlı binanın dördüncü katından zemine düştü. İşçi, tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. İddialara göre; tuğlaları örülmüş binanın dördüncü katında, emniyet kemeri başta olmak üzere hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan veya çalıştırılan talihsiz işçi, dördüncü kattan zemine düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen Suriyeli işçi ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan inşaatta hiçbir güvenlik önleminin yer almaması dikkat çekti.
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Gebze'de inşaattan düşen işçi öldü
Gebze'de bir inşaatta çalışan Suriyeli işçi, bulunduğu kattan düşerek hayatını kaybetti
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz