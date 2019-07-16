Pazarcılar Hürriyet’e Nevzat Doğan’ı şikayet etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri Alanı’ndan pazarcı esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Hürriyet’in ev sahipliğinde programa Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve çok sayıda esnaf katıldı. Programda konuşan 40 senelik İzmit Pazarcı Esnafı Ünal Arslan, Doğu Kışla Pazar yerinin yeniden düzenlenmesi ve pazardaki genel sorunların çözümleri hakkında konuştu.

ÇÖZÜM ÜRETELİM

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hepinize duyduğunuz güven ve her pazara geldiğimden gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Milletvekili dönemliğimde oy versin ya da vermesin herkesin derdine koştum. Bölücü siyaset yapmadım. Herkesi önce insan olarak gördüm. Şimdi başkanlık görevimi de aynı şiarla yapıyorum. Daha iyi bir İzmit için birlikte çözüm üretelim istedim” diye konuştu.

CİDDİ BİR SORUN VAR BİLİYORUM

Hürriyet, “Kimseyi kırıp dökmeden ne yapabilirim sizin için bunu konuşmaya geldim. Sizden tek bir ricam var. Hoşgörü içinde birbirimize olan sevgi ev saygıyı kenara koymadan güzel bir dille kendimizi anlatalım istiyorum. Burada ciddi bir sorun var biliyorum. Buraya gelmeden bir rapor çıkarttım. Sizlerin derdini dinleyip çözüm üreteceğim” açıklamalarında bulundu.

TRAFİĞİN KİLİTLENMESİNE SEBEP OLUYOR

İzmit Pazarcı Esnafı Ünal Arslan, “Altyapıda ki kanalizasyon sorunu, birikinti meyil olmadığından sürekli pazar içinde ki giderlerde kalıyor. Kötü kokuya sebep oluyor. Ayrıca balıkçılar bölümünün ıslak ve kaygan olması kazalara sebebiyet vermektedir. Esnaf araçlarının giriş ve çıkış sorunları ve pazar sokakları ile yollarının dar olması, sabah ve akşam saatlerinde trafiğin kilitlenmesine sebep olmaktadır” dedi.

PAZARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ ŞART

Arslan, “Sabah ve akşam saatlerinde yolların kitlenmesi esnaflarımızın kavga etmelerine sebep olmaktadır. Pazarın yeniden düzenlenmesi şarttır. Pazarcılar Odası, eski Başkan Nevzat Doğan, Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve Zabıta Müdürü Nihat Kaymak sorumluluğunda dağıtılan yerlerin ranta dönüştürülerek oda ve belediye yeri diye ayırarak para karşılığında Bursalı ve İstanbullu esnaflara, kumaşçılara, geçici esnaflara satılarak, köylü yerlerinin de çoğaltılarak pazarda kaos ortamı yaratılmıştır” dedi.

YABANCI ESNAFLARA VERİLDİ

Arslan, “Pazarlarda yer alıp fahiş fiyata kiraya veren esnafların olduğu, hak sahibi esnaflarımıza kalan yerlerden size yer veremiyoruz deyip, ihaleden parasıyla yer alamadıkları ve yabancı esnaflara verilerek, haksız rekabet ortamı oluşturulmasına sebebiyet verişmiştir. Trafik sorunu yaşanmakta. Müşteri araç giriş çıkışını yeniden düzenlenmesi müşteri potansiyelimizi arttıracaktır. Menfaatlere, ranta açık olan Pazar yerlerinin başkanlığınızda ki belediye yetkileriyle usulsüz ve haksız ortamların kaldırılması sizden dileklerimizdir” dedi.

RÜŞVET ALMADAN YERLER DAĞITILSIN

Hürriyet’in ardından söz alan esnaf Hatice Şen, “Pazar yerleri usulsüz olarak dağıtılıyor. Siyah poşetler içinde rüşvetler almadan yerler dağılsın” dedi. Pazarcı esnafı Gökhan Tabak, “Pazara gelmeden kira veren esnaflar var. Bunları çıkartsak sayımız 60’e düşer. Pazarda kayıtsız esnaf var. Benim ekmeğimi yiyorlar. Ben vergimi veriyorum. Kayıtsız esnaflar niye var? 500 kişilik esnaf içinde 200 tane kayıtsız esnaf vardır. İzmit’te yaşıyoruz hepimiz. İzmit esnafıyız, yağmurunu çamurunu çekiyoruz. Ama dışarıda kalan yine bizi” dedi. Selin BECER