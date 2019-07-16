Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:34 TSİ- Gündem G: Bugün 16:18 TSİ

Büyükşehir'de ilçe koordinatörleri belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kenti üç bölgeye ayırarak, üç koordinatöre emanet etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kenti üç bölgeye ayırdı. Büyükakın, ilk olarak Gölcük Belediyesinin eski Genel Koordinatörü ve Gölcük bölgesinin önemli siyasi aktörlerinden Nihat Abiş’i geçtiğimiz aylarda Gölcük Bölgesi Koordinatörü olarak atamıştı. Abiş; Karamürsel, Gölcük, Başiskele ve Kartepe bölgelerinden sorumlu olacak. Gebze bölgesinin koordinatörü ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan oldu. Pehlivan; Darıca, Gebze, Dilovası ve Çayırova ilçelerinden sorumlu olacak. Kandıra, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin koordinatörü de Abdullah Köktürk oldu. Köktürk, kısa süre içerisinde Büüykşehir'deki görevine başlayarak, başkan Büyükakın'ın en yakın çalışma ekibinde yer alacak. 

Abdullah Köktürk 

İbrahim Pehlivan

Nihat Abiş

Bugün 13:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler mask
Kandıra'dakı anmaları da terk ettıler
Dünyanın konuşacağı Erdoğan iddiası mask
Dünyanın konuşacağı Erdoğan iddiası
15 Temmuz buluşturdu mask
15 Temmuz buluşturdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında

GALERİ

Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL