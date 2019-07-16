Büyükşehir'de ilçe koordinatörleri belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kenti üç bölgeye ayırdı. Büyükakın, ilk olarak Gölcük Belediyesinin eski Genel Koordinatörü ve Gölcük bölgesinin önemli siyasi aktörlerinden Nihat Abiş’i geçtiğimiz aylarda Gölcük Bölgesi Koordinatörü olarak atamıştı. Abiş; Karamürsel, Gölcük, Başiskele ve Kartepe bölgelerinden sorumlu olacak. Gebze bölgesinin koordinatörü ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri İbrahim Pehlivan oldu. Pehlivan; Darıca, Gebze, Dilovası ve Çayırova ilçelerinden sorumlu olacak. Kandıra, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinin koordinatörü de Abdullah Köktürk oldu. Köktürk, kısa süre içerisinde Büüykşehir'deki görevine başlayarak, başkan Büyükakın'ın en yakın çalışma ekibinde yer alacak.

Abdullah Köktürk

İbrahim Pehlivan

Nihat Abiş