Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:27 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:36 TSİ

Ellibeş: Destanı küçümsemeye çalışıyorlar

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 15 Temmuz anma gecesinde yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın da açıklamalarını üzülerek okuduğu belirten başkan Ellibeş, "Cumhurbaşkanımız, haklı olarak o geceden başlayarak bu kalkışmaya karşı halkımızın destansı direnişini sürekli küçümsemeye çalışanlara karşı gerçekleri ifade etmiştir" dedi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın kimseyi yuhalatmadığını söyleyen Ellibeş, "CHP, kendini sorgulamalıdır CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın, 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki Anma Programıyla ilgili tek taraflı hazırlanmış basın açıklamasını büyük bir üzüntüyle okudum.
Baştan belirtmeliyim ki, Cumhurbaşkanımız 3 yıl sonra İstanbul Atatürk Havalimanındaki anma programında kimseyi yuhalatmamıştır. Canı pahasına o gece hain kalkışmaya direnen, kurşunların arasından çıkıp, kör uçuşla İstanbul’a inen, eli kanlı terör örgütüne karşı göğsünü siper ederek bu kalkışmanın bastırılmasında baş aktör olan Cumhurbaşkanımız, haklı olarak o geceden başlayarak bu kalkışmaya karşı halkımızın destansı direnişini sürekli küçümsemeye çalışanlara karşı gerçekleri ifade etmiştir. Bir tarafta, o gece canlarını feda edenler ve onlara liderlik etmiş Cumhurbaşkanımız bulunurken, diğer tarafta darbe girişimi bastırılana kadar sessizliğe bürünenleri, kendisine çağrı yapıldığı halde yaşananları bir film gibi seyredenleri herkes görmüş ve değerlendirmesini yapmıştır" diye konuştu. 

"KONTROLLÜ DARBE" ELEŞTİRİSİ

 CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe söyleminin yanlış olduğunu vurgulayan başkan Ellibeş, "Halkımız yaşanan süreci ve bugün gelinen noktadan kimin sorumlu olduğunu çok açık görmekte ve Cumhurbaşkanımızın arkasındadır. Üç yıl sonra, “Bu kontrollü darbedir”, “Bunlar tiyatro oynuyor”, dedikleri şehit ve gazilerimizden özür dileme zahmetine girmeden, halkımızın aklıyla dalga geçer gibi ortaya çıkmak, görünen o ki kimseye inandırıcı gelmemiştir. Kaldı ki, İzmit’teki programda Kemal Kılıçdaroğlu’nu da, törene katılan CHP’li arkadaşlarımızı da kimse yuhalamamıştır.  Buna rağmen, İzmit başta olmak üzere, bir yerleden düğmeye basılmış gibi diğer ilçelerde aynı anda CHP’li arkadaşların hepsinin alanı terk etmesi manidar olmuştur. Milli Birlik gününde, sözde geçmişi anlatan ve yalan yanlış bilgilerle şişirilmiş bir yazıyla, halkımızın aklını karıştırarak yapılmış bu açıklamayı kabul etmiyorum.  Halkımızın da dikkate almayacağına inanıyorum. İzmit’te çok geniş katılımlı bir anma programı düzenledik. Halkımızın ilk günkü kadar heyecan ve coşkuyla bu darbe kalkışmasına tepkili olduğunu, vatanını her zaman canı pahasına korumaya hazır olduğu gördük. Bu programın önüne hiçbir siyasi çekişmenin geçmemesi gerekir.  Anlık gelişen bir olay üzerinden bu kadar yoğun söylem ve saldırıyı doğru bulmadığımı özellikle belirtmek isterim" açıklamasında bulundu. 

Bugün 14:27 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Pehlivan, Gebze'ye koordinatör oldu mask
Pehlivan, Gebze'ye koordinatör oldu
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları mask
Davutoğlu ekibinden AKP’ye çok sert 15 Temmuz mesajları
İzmit Köktürk'e emanet edildi mask
İzmit Köktürk'e emanet edildi
Civelek: Babacan memleket zararına iş yapmaz mask
Civelek: Babacan memleket zararına iş yapmaz
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında
Makamdan kalkan başkanlar şimdi ne yapıyor? mask
Makamdan kalkan başkanlar şimdi ne yapıyor?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti mask
Hürriyet, 15 Temmuz programını terk etti
Halkevinde bomba paniği mask
Halkevinde bomba paniği
Vatandaş şaşkınlıkla izledi mask
Vatandaş şaşkınlıkla izledi
İnönü esnafı kepenk kapatıyor mask
İnönü esnafı kepenk kapatıyor
"Söylenenler kabul edilemez" mask
"Söylenenler kabul edilemez"
Başiskele Belediyesi borç batağında mask
Başiskele Belediyesi borç batağında

GALERİ

Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi mask
Van Gölü kıyısında rengarenk tıbbi bitkiler bahçesi
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor mask
Nesli tükenme tehlikesi bulunan ceylanların sayısı artıyor
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı mask
Tomara’nın güzel misafirleri kameralara takıldı
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu mask
Patisiyle kapıyı açan kedi fenomen oldu
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor mask
Martılı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor mask
Sık sık diyet değiştirenler Yo Yo sendromuna yakalanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL