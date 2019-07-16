Ellibeş: Destanı küçümsemeye çalışıyorlar

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın kimseyi yuhalatmadığını söyleyen Ellibeş, "CHP, kendini sorgulamalıdır CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın, 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki Anma Programıyla ilgili tek taraflı hazırlanmış basın açıklamasını büyük bir üzüntüyle okudum.

Baştan belirtmeliyim ki, Cumhurbaşkanımız 3 yıl sonra İstanbul Atatürk Havalimanındaki anma programında kimseyi yuhalatmamıştır. Canı pahasına o gece hain kalkışmaya direnen, kurşunların arasından çıkıp, kör uçuşla İstanbul’a inen, eli kanlı terör örgütüne karşı göğsünü siper ederek bu kalkışmanın bastırılmasında baş aktör olan Cumhurbaşkanımız, haklı olarak o geceden başlayarak bu kalkışmaya karşı halkımızın destansı direnişini sürekli küçümsemeye çalışanlara karşı gerçekleri ifade etmiştir. Bir tarafta, o gece canlarını feda edenler ve onlara liderlik etmiş Cumhurbaşkanımız bulunurken, diğer tarafta darbe girişimi bastırılana kadar sessizliğe bürünenleri, kendisine çağrı yapıldığı halde yaşananları bir film gibi seyredenleri herkes görmüş ve değerlendirmesini yapmıştır" diye konuştu.

"KONTROLLÜ DARBE" ELEŞTİRİSİ

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe söyleminin yanlış olduğunu vurgulayan başkan Ellibeş, "Halkımız yaşanan süreci ve bugün gelinen noktadan kimin sorumlu olduğunu çok açık görmekte ve Cumhurbaşkanımızın arkasındadır. Üç yıl sonra, “Bu kontrollü darbedir”, “Bunlar tiyatro oynuyor”, dedikleri şehit ve gazilerimizden özür dileme zahmetine girmeden, halkımızın aklıyla dalga geçer gibi ortaya çıkmak, görünen o ki kimseye inandırıcı gelmemiştir. Kaldı ki, İzmit’teki programda Kemal Kılıçdaroğlu’nu da, törene katılan CHP’li arkadaşlarımızı da kimse yuhalamamıştır. Buna rağmen, İzmit başta olmak üzere, bir yerleden düğmeye basılmış gibi diğer ilçelerde aynı anda CHP’li arkadaşların hepsinin alanı terk etmesi manidar olmuştur. Milli Birlik gününde, sözde geçmişi anlatan ve yalan yanlış bilgilerle şişirilmiş bir yazıyla, halkımızın aklını karıştırarak yapılmış bu açıklamayı kabul etmiyorum. Halkımızın da dikkate almayacağına inanıyorum. İzmit’te çok geniş katılımlı bir anma programı düzenledik. Halkımızın ilk günkü kadar heyecan ve coşkuyla bu darbe kalkışmasına tepkili olduğunu, vatanını her zaman canı pahasına korumaya hazır olduğu gördük. Bu programın önüne hiçbir siyasi çekişmenin geçmemesi gerekir. Anlık gelişen bir olay üzerinden bu kadar yoğun söylem ve saldırıyı doğru bulmadığımı özellikle belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.