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Başiskele İyi Parti'den Özlü’ye ziyaret!

Başiskele İYİ Parti ilçe teşkilatı belediye başkanı Yasin Özlü’yü ziyaret etti.
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İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti.  Samimi geçen ziyarette Başiskele İyi Parti İlçe Başkanı Ayşe Sönmez belediye başkanı Yasin Özlü’den hatıra ormanı yapmak için yer talep ettiklerini aktardı. İyi Parti heyeti, başkan Özlü'nün hatıra ormanı projesine olumlu  baktığını aktarırken, ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, "Özlü'ye samimi ağırlamalarından dolayı teşekkür ederiz, başkandan gelen cevap doğrultusunda hatıra ormanı için çalışmalar başlayacak" dedi. 

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