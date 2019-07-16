İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Samimi geçen ziyarette Başiskele İyi Parti İlçe Başkanı Ayşe Sönmez belediye başkanı Yasin Özlü’den hatıra ormanı yapmak için yer talep ettiklerini aktardı. İyi Parti heyeti, başkan Özlü'nün hatıra ormanı projesine olumlu baktığını aktarırken, ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, "Özlü'ye samimi ağırlamalarından dolayı teşekkür ederiz, başkandan gelen cevap doğrultusunda hatıra ormanı için çalışmalar başlayacak" dedi.
Bugün 14:50 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:26 TSİ
Başiskele İyi Parti'den Özlü’ye ziyaret!
Başiskele İYİ Parti ilçe teşkilatı belediye başkanı Yasin Özlü’yü ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz