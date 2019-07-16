Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son yıllarda İzmit Körfezi’ni havadan denetleyerek birçok olumsuzluğun önüne geçiyor. Sekapark Marina Kafe’nin hemen yanında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Uçağı alanı, Avrupa standartlarının üzerinde özelliklere sahip. Denizden kıyıya kadar 50 metrelik denizin içinde bir beton pist bulunan deniz uçağı alanından uçak, saatte 300 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor ve20 bin feet yükseliğe erişebiliyor. Bu da Kocaeli’nin tepeden çok rahat bir şekilde takip edilmesini sağlıyor.

45 DAKİKA BOYUNCA DENETLENİYOR

Havadan denetim yapan ekibin tek işi Körfez’i denetlemek de değil. Deniz üzerindeki denetimin ardından Büyükşehir ekipleri ormanlık alanlar üzerinde de denetim yapıyor. Burada olası orman yangınları erkenden tespit edilip ekiplere bildiriliyor ve büyük felaketlere yol açmadan olaylar engelleniyor. Kocaeli’nin havadan denetimi yaklaşık 45 dakika sürüyor. Bu 45 dakika süre zarfında ekipler hemen hemen tüm fabrikaları, limanları, yakıt gemilerini, ormanları ve seyir halindeki gemileri denetliyor.

TOPLAM 22 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Deniz Uçağı Pilotu Hasan Osanmaz, yardımcı pilot Abdurrahman Batuman ve KBB bünyesindeki mühendis Muammer Özcan, her sabah İzmit Körfezini denetliyor. Gerek yakıt gemileri, gerek fabrikaların denizi pisletip pisletmediği bu uçuşlarla takip ediliyor. Eğer Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri havadan yapılan bir denetimde herhangi bir uygunsuz durumla karşılaşırsa hemen gerekli birimlerle iletişime geçiliyor ve sorumlulara cezalar yağdırılıyor. Öte yandan bu denetimlerde bugüne dek toplam 22 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildiği öğrenildi.

ONLARI GÖZETLEYEN BİRİ VAR

Konu ile ilgili bilgi veren Deniz uçağı pilotu Hasan Osanmaz, “13 yıldır Kocaeli’de görev yapıyorum. Ve 13 yıl önceyle şimdi kıyaslanamaz derecede ilerledi. Çünkü bizim yaptığımız iş sadece ceza kesmek değil. Denizi kirlet, cezayı kes bu en kolayı. Biz bir caydırıcı unsuruz. Buraya gelen gemiler, buradaki fabrikalar denetlendiklerini biliyorlar. Biliyorlar ki onları gözetleyen biri var. Bu sebeple daha az hata yapıyorlar. Daha dikkatli davranıyorlar” dedi.

KİRLİLİĞİN SEBEBİ MARMARA DENİZİ

Osanmaz, “Bu da uzun vadede İzmit Körfezine çok katkı sağlıyor. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğim. İzmit Körfezi’nin gerçek sorumlusu biz değiliz. Biz ne kadar temiz tutarsak tutalım, ne kadar temizlersek temizleyelim olmayacak. Çünkü Marmara Denizi’ni temizlemediğimiz sürece İzmit Körfezi’ni temizleyemeyiz. Bir lodosta Marmara Denizinin bütün pisliği ne yazık ki İzmit Körfezine taşınıyor” ifadelerini kullandı. Selin BECER